En medio de una escalada diplomática sin precedentes en las últimas décadas, el gobierno de Brasil analiza invitar a otras autoridades argentinas, en reemplazo del presidente Javier Milei, a la ceremonia de asunción del cuarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero de 2027.

Así lo confirmó Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia brasileña para Asuntos Internacionales, quien explicó en una entrevista con el portal UOL que Brasilia busca una fórmula institucional para dejar en claro que el conflicto político no altera el lazo con la sociedad argentina, a la que definió como el socio más estratégico del país en la región.

La decisión de excluir formalmente a Milei del traspaso de mando responde a lo que el Palacio del Planalto considera una línea roja cruzada de manera irreversible. Según detalló el excanciller brasileño, los reiterados insultos personales proferidos por el jefe de Estado argentino contra Lula —a quien calificó de "ladrón" incluso durante actos con sectores de la ultraderecha en territorio brasileño— constituyen una afrenta directa a un símbolo nacional elegido por el voto popular.

A este cuadro de tensión se sumaron el último fin de semana los cuestionamientos del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda la transparencia del sistema electoral brasileño, terminando de dinamitar los canales protocolares entre ambos Ejecutivos.

Más allá del protocolo ceremonial, Amorim advirtió que el cortocircuito político ya comienza a proyectar sombras sobre la agenda bilateral de desarrollo. Aunque descartó la imposición de restricciones comerciales inmediatas, el diplomático reconoció que la falta de sintonía frena el lanzamiento de nuevas iniciativas conjuntas y traba negociaciones de alta sensibilidad estratégica, poniendo como ejemplo la cooperación en investigación y desarrollo dentro del sector nuclear.

Con la mirada puesta en el calendario electoral argentino de 2027, el funcionario brasileño concluyó con un pronóstico político desafiante: aseguró que la ola de extrema derecha que representa Milei está perdiendo impulso y comenzando a agotarse en América Latina.

(Con información de La Nación)