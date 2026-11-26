El Senado tiene como ejes de su sesión de este jueves la suspensión de las PASO para 2027 y el proyecto de prevención de la ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024, según informó Noticias Argentinas.

La reforma electoral incluye Ficha Limpia, la suspensión de la elección de representantes al Parlamento del Mercosur y cambios en la publicidad electoral. Para aprobarla, el oficialismo necesita 37 votos y busca reunirlos con el acompañamiento de bloques aliados.

La situación de Flavia Royón, de Primero los Salteños, figuraba entre las posiciones sin definir en el relevamiento publicado por la agencia durante la mañana.

Sobre ludopatía, el proyecto establece restricciones a la publicidad y el patrocinio de apuestas, incluida su presencia en indumentaria deportiva, y medidas para impedir el acceso de menores a las plataformas.

En paralelo, el oficialismo impulsa una propuesta complementaria para otorgar al ENACOM herramientas contra las plataformas de juego sin habilitación.