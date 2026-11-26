La coordinadora de Red Puente, Sandra Juárez, denunció que personas en situación de calle en Salta sufren agresiones que incluyen el lanzamiento de agua con lavandina y daños a las mantas que utilizan para abrigarse.

En Pelo & Barba, por Aries, la trabajadora social aseguró haber presenciado situaciones de maltrato y transmitió testimonios de quienes reciben acompañamiento de la organización.

Agresiones y hostigamiento: “Lo que siempre pedimos es respeto”

Juárez relató que algunas personas mojan a quienes duermen a la intemperie y también sus pertenencias. “Le mojan las colchas que a nosotros nos cuesta a veces tanto conseguir para que ellos puedan dormir calentitos”, expresó.

“Me tocó verlo en primera persona”, afirmó. También señaló el desprecio que enfrentan cuando se acercan a otras personas o comparten un espacio público.

La coordinadora transmitió, además, denuncias de hostigamiento policial que recibe de quienes concurren a Red Puente. “Los mismos pibes cuentan acá cuando vienen que incluso la represión policial es todos los días”, sostuvo.

Frente a esas situaciones, pidió reconocer a las personas más allá de su condición habitacional. “Lo que siempre le pedimos es respeto a las personas”, remarcó.

De la calle a la universidad: tres personas esperan recibirse este año

En contraste con esas experiencias, Juárez contó que tres personas que estuvieron en situación de calle y fueron acompañadas por Red Puente esperan terminar este año sus carreras universitarias.

Según explicó, se trata de estudiantes de Agronomía, Literatura y Psicopedagogía, que lograron continuar su formación y reconstruir sus proyectos de vida.

La organización también acompaña la finalización de la secundaria, ofrece talleres textiles y actividades recreativas, y trabaja con profesionales y operadores.

Juárez señaló que otras personas atravesaron procesos de recuperación de consumos problemáticos y consiguieron empleo, algunas en el sector minero.

“No es de la noche para la mañana”, aclaró. Describió ese acompañamiento como “un camino de hormiguita”, que requiere tiempo para que cada persona pueda recuperar vínculos y autonomía.

Red Puente recibe donaciones de alimentos, ropa y calzado, además de propuestas de talleres y trabajo voluntario. Se puede colaborar en Gorriti 1164 o por WhatsApp al 387 518 9536.