A menos de un mes de la Navidad, los supermercados y comercios mayoristas de Salta Capital comenzaron a ofrecer una amplia variedad de productos típicos de las fiestas de fin de año, con importantes diferencias de precios según las marcas y las cantidades adquiridas.

Se relevaron los valores de las cajas navideñas, las bebidas para el brindis y los productos tradicionales de la mesa dulce. Entre las alternativas económicas y las primeras marcas, las diferencias pueden ser significativas. En algunos casos, como el pan dulce, los precios superan en más de diez veces el valor de las opciones más accesibles.

Cajas navideñas desde $7.590

Los comercios mayoristas ya ofrecen cajas navideñas con descuentos por cantidad, una alternativa especialmente destinada a empresas y pequeños comercios que buscan realizar un obsequio de fin de año a sus trabajadores.

Una caja básica, que incluye budín de frutas, pan dulce, turrón, maní y sidra, presenta los siguientes valores:

Comprando más de 10 unidades: $8.990 cada una.

Comprando más de 50 unidades: $7.590 cada una.

En tanto, una caja premium, que contiene budín con frutas, postre de maní, pan dulce, turrón, maní garrapiñado, vino y espumante, tiene un costo mayor:

Comprando más de 10 unidades: $21.990 cada una.

Comprando más de 50 unidades: $19.990 cada una.

Pan dulce: desde $3.000 hasta $40.600

Uno de los productos que mayores diferencias de precios presenta es el pan dulce. Durante la recorrida se encontraron opciones económicas de $3.000 y productos de primera marca de 850 gramos que alcanzan los $40.600.

Las alternativas de marcas intermedias, sin frutas o con chips de chocolate, oscilan entre los $10.000 y los $11.400.

En cuanto a los budines, los precios se ubican entre los $5.000 y los $7.200, dependiendo de la marca y la variedad.

Cuánto cuestan los productos típicos de Navidad

Los precios relevados por Aries en las góndolas salteñas fueron los siguientes:

Pan dulce: entre $3.000 y $40.600.

Budín: entre $5.000 y $7.200.

Turrón: $700.

Maní con chocolate: entre $4.000 y $10.400.

Barra de pasta de maní: entre $2.000 y $17.000.

Sidra: entre $3.690 y $13.600.

Espumantes: opciones de hasta $23.000.

Gaseosa de tres litros: entre $4.500 y $5.000, según promociones.

Cuánto cuesta armar la mesa navideña en Salta

Tomando como referencia una unidad de cada uno de los principales productos relevados —pan dulce, budín, turrón, maní con chocolate, pasta de maní, sidra y gaseosa—, el gasto varía considerablemente según las marcas elegidas.

Una mesa dulce económica demanda aproximadamente $22.890, mientras que una selección de primeras marcas puede alcanzar los $94.500, sin incorporar otros productos ni contemplar el número de invitados.

A estos valores se debe sumar el costo del menú principal. Durante el programa también se mencionaron precios del peceto, utilizado para preparar el tradicional vitel toné, que ronda entre los $20.000 y los $22.000 por kilo.

En tanto, las ofertas de lechón difundidas en redes sociales oscilan entre los $15.000 y los $16.000 por kilo.

Con la incorporación de carnes, guarniciones, bebidas y productos de la mesa dulce, durante el relevamiento se estimó que un presupuesto de $100.000 podría ser el punto de partida para organizar la cena navideña, dependiendo de la cantidad de comensales y las marcas elegidas.

A pocas semanas de las celebraciones, recorrer comercios, comparar precios y aprovechar los descuentos por cantidad aparecen como alternativas para reducir el impacto de las fiestas en el bolsillo.