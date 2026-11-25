El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó una contundente advertencia ante el Bundestag al asegurar que las ambiciones expansionistas del Kremlin representan un peligro directo para la seguridad del continente. Durante el debate por el proyecto de presupuesto federal de 2027 —que asciende a la cifra récord de 560.000 millones de euros—, el jefe de Gobierno vinculó de manera indivisible la supervivencia de Ucrania con la protección del territorio alemán.

Frente a la ofensiva discursiva de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y la izquierda de Die Linke, que exigen cortar el flujo de armamento hacia Kiev, Merz sentenció que Rusia "quiere más que Ucrania" y denunció un incremento alarmante de sus operaciones hostiles en el Báltico, Polonia, el mar Negro, el espacio e incluso dentro de Alemania, mencionando incidentes como el reciente intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle.

Para revertir lo que calificó como años de desinversión crítica, el Ejecutivo alemán diseñó una arquitectura financiera sin precedentes que eleva el presupuesto del Ministerio de Defensa a 139.700 millones de euros, además de reservar 11.600 millones adicionales en asistencia directa para Ucrania.

Este salto en el gasto militar y la creación de un fondo especial de 500.000 millones de euros para modernizar infraestructuras durante los próximos doce años fueron posibles gracias a una reforma constitucional pactada con Los Verdes, la cual exceptúa las partidas de seguridad del estricto freno de deuda alemán. Según explicó el mandatario, la cooperación con Kiev no es un acto de caridad, sino una inversión estratégica que permite a Berlín absorber aprendizajes clave en tecnología civil y militar frente a un Moscú que niega cualquier plan de confrontación con la OTAN y tilda las denuncias europeas de "histeria antirrusa".

Sin embargo, el giro belicista y el megapaquete financiero chocan con un frente interno cada vez más fracturado y escéptico. Mientras la AfD lidera los sondeos nacionales capitalizando el descontento social y cuestionando el costo de la guerra, una encuesta de la Fundación Körber reveló que el 53% de los ciudadanos alemanes ya rechaza la ayuda militar a Ucrania, frente a un 46% que la respalda. Consciente de la presión política y del impacto de un endeudamiento neto que trepará a los 122.970 millones de euros en 2027, Merz advirtió que el margen fiscal del Estado se estrechará en el mediano plazo, cuando estas obligaciones deban absorberse dentro del presupuesto ordinario.

(Con información de Infobae)