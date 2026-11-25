La frágil paz comercial entre las dos mayores potencias del planeta vuelve a tambalear. A menos de una semana de la cumbre tripartita que reunió a Donald Trump con sus pares Xi Jinping y Vladimir Putin, el gobierno chino salió al cruce de los planes estadounidenses para imponer una nueva ronda de aranceles globales.

Desde Pekín, el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, desestimó el argumento central de la Casa Blanca sobre un supuesto exceso de producción subsidiada, calificándolo de "premisa falsa" y denunciando que detrás de estas medidas se esconde una pura "maniobra política". En un llamado a la contención, el funcionario instó a Washington a honrar el consenso presidencial vigente para evitar que las relaciones bilaterales sufran un nuevo y costoso deterioro.

La reacción china responde a filtraciones de medios estadounidenses que anticipan un anuncio inminente por parte del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Tras una investigación de varios meses sobre subsidios industriales en el extranjero, la administración republicana busca reconstruir su muro proteccionista luego de que la Corte Suprema anulara en febrero sus gravámenes anteriores.

El objetivo de Trump es castigar a las economías que, según su visión, inundan el mercado internacional con bienes artificialmente baratos en perjuicio de la industria norteamericana, calibrando las sanciones de manera individual para cada país sin desatar una guerra abierta que desborde los límites pactados con Pekín.

Aunque el alcance definitivo de la ofensiva aún se mantiene bajo reserva y sujeto a cambios de último momento, los borradores que circulan en Washington dibujan un mapa de impacto global. Para el gigante asiático se evalúa un recargo adicional del 7,5%, lo que elevaría la presión arancelaria de este segundo mandato presidencial nuevamente al umbral del 20%, una cifra que en los despachos chinos todavía consideran tolerable dentro de los márgenes de la tregua actual.

Sin embargo, el golpe no será exclusivo para Pekín: la medida alcanzaría a más de una docena de economías, incluyendo a los 27 socios de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, quienes podrían enfrentar tarifas generales de hasta el 15% en sintonía con sus pactos previos, aunque quedarían a salvo sectores ya gravados como el acero, el aluminio y los automóviles.

(Con información de Ámbito)