El Gobierno de Irán rechazó este miércoles las acusaciones de Israel sobre el supuesto desarrollo de armas químicas y denunció que las declaraciones buscan generar las condiciones para una nueva confrontación militar en Medio Oriente.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchí, responsabilizó a las autoridades israelíes de intentar arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto armado contra la República Islámica.

La reacción se produjo luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegurara que Teherán estaba desarrollando armamento químico y advirtiera que su país no permitiría que Irán adquiriera esa capacidad militar.

Sin embargo, el funcionario israelí no presentó públicamente pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Crece la tensión con Estados Unidos

Las declaraciones se suman a las advertencias formuladas la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó a Irán con represalias tras la difusión de informes periodísticos sobre supuestos planes de ataques químicos.

Desde Teherán rechazaron esas versiones y denunciaron que forman parte de una estrategia para justificar nuevas acciones militares contra el país y sus infraestructuras.

Araqchí recordó que Irán integra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y que fue víctima de ese tipo de armamento durante la guerra contra Irak en la década de 1980.

El intercambio de acusaciones vuelve a incrementar la tensión diplomática entre Irán, Israel y Estados Unidos, en un escenario regional marcado por la incertidumbre y el riesgo de una nueva escalada militar.