El Gobierno de las Islas Canarias declaró la emergencia de nivel dos y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la llegada masiva de migrantes a las costas españolas.

Durante el martes, el archipiélago registró el arribo de más de 2.100 personas en embarcaciones precarias, una cifra récord para una sola jornada. La mayoría de los desembarcos se produjo en la isla de El Hierro.

La situación encendió las alarmas de las autoridades regionales, teniendo en cuenta que El Hierro cuenta con apenas 12.000 habitantes y enfrenta importantes limitaciones en su infraestructura sanitaria y capacidad de acogida.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó formalmente al Ministerio de Defensa español el despliegue de recursos militares para reforzar las tareas de asistencia humanitaria.

España moviliza a 120 militares

En respuesta al pedido, el Ministerio de Defensa inició este jueves el despliegue de un equipo sanitario integrado por 120 efectivos y 25 medios operativos.

La intervención estará destinada a reforzar la atención médica, establecer puestos sanitarios avanzados y colaborar en la asistencia de las personas que llegan al territorio español.

Clavijo pidió que la presencia militar se mantenga mientras continúe la llegada masiva de embarcaciones y reclamó una mayor participación de la Unión Europea.

Preocupación por los menores no acompañados

Otro de los principales desafíos que enfrentan las autoridades canarias es la atención de niños y adolescentes que llegan sin acompañamiento familiar.

Según el Gobierno regional, durante noviembre arribaron más de 1.100 menores no acompañados, una cifra que supera la cantidad de niños y adolescentes trasladados desde Canarias hacia otras comunidades españolas durante todo 2026.

Por su parte, el Gobierno central defendió la capacidad del sistema de acogida y aseguró que trabaja para garantizar una respuesta humanitaria.

Una ruta migratoria cada vez más transitada

De acuerdo con los datos difundidos por Reuters, cerca de 21.000 migrantes llegaron al archipiélago durante los últimos dos meses.

Ante este escenario, las autoridades españolas también solicitaron una mayor intervención de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en las costas de África Occidental, desde donde parten numerosas embarcaciones hacia territorio europeo.

La ruta atlántica hacia Canarias representa una de las travesías migratorias más peligrosas, con recorridos que pueden superar los 1.500 kilómetros en mar abierto.