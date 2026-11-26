El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las causas del incremento del riesgo país y reclamó al Gobierno nacional que asuma la responsabilidad por los resultados de su política económica.

“Háganse cargo de una”, lanzó el mandatario provincial durante una actividad en la localidad bonaerense de Pehuén Co.

“El ministro Caputo dijo que el riesgo país se fue por las nubes por culpa mía, que estoy en Pehuén Co inaugurando un parque solar”, expresó Kicillof.

Las declaraciones se produjeron luego de que el titular del Palacio de Hacienda atribuyera el comportamiento del riesgo país a la incertidumbre de los mercados respecto de la continuidad de Javier Milei en el poder.

Caputo había cuestionado al kirchnerismo y asegurado que la estrategia de la oposición consiste en generar miedo, al tiempo que descartó sus posibilidades electorales.

Kicillof rechazó los cuestionamientos y apuntó contra el Ejecutivo nacional por responsabilizar a la oposición de las dificultades económicas.

El contrapunto entre ambos dirigentes vuelve a colocar la evolución de los indicadores económicos en el centro de la discusión política, en un escenario atravesado por las definiciones electorales rumbo a 2027.