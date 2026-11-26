La Libertad Avanza buscará este jueves, desde las 12, darle media sanción en el Senado al proyecto de reforma política impulsado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el cierre del período de sesiones ordinarias, el oficialismo mantiene negociaciones con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios y avanzar con una de las principales iniciativas de su agenda legislativa.

El punto central del proyecto es la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027, cuando los argentinos volverán a elegir presidente y vicepresidente, además de renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso.

La medida modificaría el mecanismo de selección de candidatos y dejaría en manos de los partidos políticos y las alianzas electorales la definición de sus postulantes, sin una instancia de primarias nacionales obligatorias.

El oficialismo necesita 37 votos

La Libertad Avanza necesita alcanzar la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara Alta, es decir, reunir al menos 37 votos afirmativos sobre un total de 72 senadores.

El oficialismo confía en alcanzar ese número, aunque el resultado dependerá de los acuerdos que consiga establecer con las distintas fuerzas políticas que integran el Senado.

La discusión adquiere especial relevancia para los espacios opositores, que deberán definir sus estrategias electorales y los mecanismos de selección de candidaturas de cara a los comicios presidenciales.

Ficha Limpia y cambios en las campañas electorales

Más allá de la suspensión de las PASO, el proyecto contempla la incorporación de Ficha Limpia, un mecanismo que establece restricciones para el acceso a candidaturas electivas en determinados casos de condenas judiciales.

La propuesta también incluye modificaciones en las disposiciones que regulan la veda electoral, la publicidad de campaña y la realización de los debates presidenciales.

De esta manera, la reforma no solamente apunta a modificar el calendario electoral, sino también las condiciones bajo las cuales los partidos y candidatos competirán en las próximas elecciones nacionales.

En caso de conseguir la media sanción, el proyecto deberá ser remitido a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendrá que negociar nuevamente los respaldos necesarios para convertirlo en ley.