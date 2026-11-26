Ricky Maravilla expresó su preocupación por los adultos mayores y los estudiantes durante una entrevista con Luis Novaresio, por A24. “Me duele mucho la gente como yo, mayor, que están un poquito desprotegidos”, manifestó.

Cuando el conductor le preguntó qué le diría a Javier Milei si lo tuviera enfrente, el artista respondió: “Señor presidente, piense en su pueblo, piense en su país. No castigue más tanto a los de abajo. Sea equitativo. Sea equitativo. Empareje las cosas”.

La conversación también lo llevó a recordar las privaciones de su infancia. Ante la pregunta de si había pasado hambre, respondió que sí y contó que su madre le daba los restos de sopa que quedaban en una olla de la casa donde trabajaba.

“Al patrón le gustaba mucho la sopa de crema de arvejas. Y lo que quedaba en esa ollita, mamá me la daba y yo la raspaba. No se me olvidó nunca”, relató.

Novaresio le preguntó si todavía podía comer esa sopa o si le traía aquel recuerdo. Maravilla respondió: “Sí, la disfruto. Ahora la disfruto”.