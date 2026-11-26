El relevamiento Nacional registró 221 personas en situación de calle en Salta durante 2025, pero desde Red Puente advirtieron que la problemática tiene una dimensión mayor a la reflejada por ese registro.

“Quedamos totalmente de acuerdo en que hay más personas en situación de calle”, sostuvo Sandra Juárez, trabajadora social y coordinadora de la organización, en Pelo & Barba, por Aries.

La cifra oficial corresponde a personas efectivamente localizadas en áreas seleccionadas: 217 en espacios públicos y cuatro en alojamientos transitorios. El operativo no cubrió toda la provincia y no debe interpretarse como un conteo completo de la situación actual.

La demanda que recibe Red Puente

Juárez explicó que actualmente asisten a entre 40 y 45 personas por día en la casa de Gorriti 1164. Cuando también funciona la sede de Tucumán 772, hoy en refacción, llegan a unas 70 asistencias diarias.

Aclaró que reciben a personas en situación de calle, con consumos problemáticos y a quienes atraviesan ambas condiciones.

“No damos abasto en cuanto a la asistencia a personas en situación de calle”, afirmó. Señaló que deben establecer un cupo para poder garantizar la comida.

Qué muestran las cifras nacionales

El informe oficial reunió 9.421 personas en 19 jurisdicciones. Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no participaron, y los operativos tuvieron diferencias de cobertura y metodología.

Desde su experiencia territorial, Juárez vinculó el aumento de la demanda con la falta de empleo y las dificultades para sostener un alquiler.

“Muchas personas se quedan en situación de calle porque no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, expresó. También advirtió que, después del cierre de las casas y durante los fines de semana, muchos quedan nuevamente a la intemperie.