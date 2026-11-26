Violencia de género: advierten sobre el impacto de los recortes nacionales en los municipios
Mariana FríasSalta26/11/2026
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta alertó que cuatro áreas municipales perdieron autonomía durante 2026.
Este jueves 26 de noviembre, de 8 a 12, se realizará un operativo de descacharrado en los barrios San Ignacio y San Alfonso, en la ciudad de Salta.
El recorrido abarcará todas las manzanas comprendidas entre las calles Ángel Vargas, Argentino Medina, Walter Adet y la ribera del río Arenales.
Los vecinos deberán sacar los cacharros a la vereda durante la misma mañana, para facilitar su retiro.
La convocatoria aclara que no se recogerá basura y que la actividad se suspenderá en caso de lluvia.