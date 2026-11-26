Este jueves 26 de noviembre, de 8 a 12, se realizará un operativo de descacharrado en los barrios San Ignacio y San Alfonso, en la ciudad de Salta.

El recorrido abarcará todas las manzanas comprendidas entre las calles Ángel Vargas, Argentino Medina, Walter Adet y la ribera del río Arenales.

Los vecinos deberán sacar los cacharros a la vereda durante la misma mañana, para facilitar su retiro.

La convocatoria aclara que no se recogerá basura y que la actividad se suspenderá en caso de lluvia.