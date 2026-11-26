La Justicia de Salta dispuso la apertura del concurso preventivo de Hipermayorista Atlas SRL, con domicilio en avenida Paraguay 2759. La resolución judicial es del 16 de octubre de 2026 y fue difundida mediante un edicto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La empresa había solicitado el concurso el 25 de agosto. El proceso tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de Primera Nominación, a cargo de Pablo Muiños.

El plazo para los acreedores

Los acreedores podrán presentar sus solicitudes de verificación de créditos hasta el 2 de febrero de 2027, ante la sindicatura a cargo del contador Nolasco José Zapata, en representación del Estudio Zapata & Miranda.

La recepción se realizará en Sarmiento 122, segundo piso, los martes, miércoles y jueves, de 17 a 19.

También se tramita el concurso preventivo de Jorge Enrique Moreno, en su calidad de garante de la firma. Ambos procesos tendrán una sindicatura única y plazos coordinados.

Las próximas etapas

El cronograma fija la presentación del informe individual para el 18 de marzo de 2027 y del informe general para el 5 de mayo. La audiencia informativa está prevista para el 24 de septiembre.

El concurso preventivo es un procedimiento para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores. El edicto no dispone la quiebra de la empresa ni anuncia el cierre del comercio.