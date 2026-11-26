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El Gobierno de Salta rechazó el recurso presentado por Gisela de los Ángeles Mercado y mantuvo su pase a retiro obligatorio de la Policía provincial. La agente había denunciado acoso laboral, persecución y violencia de género en sus destinos de trabajo.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 782/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.

Qué planteó la agente

Según los antecedentes incluidos en el decreto, Mercado sostuvo que su imposibilidad de ascender no respondía a faltas atribuibles a ella, sino a situaciones de hostigamiento que afectaron su salud psíquica y requirieron tratamiento psiquiátrico.

Cuestionó que se hubiera decidido su retiro sin una investigación institucional previa sobre esos hechos. También planteó que existían alternativas, como una reubicación laboral o una evaluación excepcional de su situación.

La agente invocó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y pidió revocar el retiro.

Los fundamentos de la Provincia

El Ejecutivo sostuvo que Mercado había sido postergada por inhabilitación en 2024 y 2025 y que el régimen policial establece el retiro para quienes acumulan dos períodos consecutivos en esa condición.

El decreto menciona antecedentes desfavorables y un sumario administrativo sin resolver. Con esos fundamentos y un dictamen de Fiscalía de Estado, rechazó la reconsideración del Decreto 226/2026.

La resolución resuelve el recurso contra el retiro obligatorio. No informa una sentencia judicial que determine la existencia o inexistencia de los hechos de acoso y violencia denunciados por Mercado.