El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, con vigencia este jueves 26 de noviembre, desde las 12 hasta la medianoche.

Según el aviso difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Qué cantidad de lluvia se espera

El organismo estima precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

La alerta también comprende sectores de la Puna jujeña, en Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, tomar precauciones y seguir las actualizaciones de los canales oficiales.