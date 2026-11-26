En el Día del Trabajador No Docente de las Universidades Nacionales, la secretaria general del sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Mimesi, analizó por Aries la situación salarial y presupuestaria del sector.

Más allá de las dificultades que atraviesan las universidades públicas, la dirigente gremial reivindicó el trabajo cotidiano del personal y su rol en el funcionamiento de las instituciones.

“Ser no docente es un orgullo por todo lo que implicó y lo que implica”, expresó, al recordar las luchas históricas del sector y la unidad sindical alcanzada a nivel nacional.

Reclaman una recomposición salarial del 38%

Mimesi exigió el cumplimiento de la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, particularmente en lo referido a la actualización salarial, la convocatoria trimestral a paritarias y la eliminación de las sumas no remunerativas.

Según explicó, desde octubre de 2023 los trabajadores de las categorías 4, 5, 6 y 7 perciben una garantía salarial que no fue actualizada ni incorporada al sueldo básico.

La dirigente señaló que todavía resta una recomposición salarial de alrededor del 38% y cuestionó los incrementos otorgados unilateralmente por el Gobierno nacional.

“Estamos a 26 de noviembre y no sabemos los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, si este mes nos van a dar aumentos salariales”, manifestó.

Actualmente, un trabajador no docente que ingresa a la UNSa percibe entre $1.000.000 y $1.100.000 de bolsillo, incluyendo una garantía salarial de $220.000, según precisó Mimesi.

La situación laboral en la UNSa

De acuerdo con la última liquidación salarial de octubre, la Universidad Nacional de Salta cuenta con 603 trabajadores no docentes en actividad, sobre una planta aprobada de 630 cargos.

Si bien aclaró que no hubo desvinculaciones de personal de planta permanente, confirmó que se produjeron bajas y no renovaciones de designaciones transitorias y contratos.

Mimesi indicó que parte de esos trabajadores fueron reincorporados bajo la modalidad de monotributo, mientras que otros decidieron no continuar vinculados a la universidad.

Preocupación por el Presupuesto 2027

La dirigente también manifestó su preocupación por los recursos previstos para las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto.

Precisó que el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones, mientras que el Poder Ejecutivo contempla una asignación de $7,4 billones.

“Si este proyecto se aprueba de este modo en el Congreso, las universidades no sé cómo funcionarán”, advirtió.

En ese contexto, recordó que el miércoles se concretó un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo y confirmó una nueva jornada de movilización en Buenos Aires para este jueves.