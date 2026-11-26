La Policía de Salta reforzó la presencia de efectivos y los controles preventivos en barrio Morosini, en respuesta a requerimientos de vecinos y comerciantes del sector.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el Centro de Coordinación Operativa organizó servicios desde el puesto policial del barrio, con despliegues por la mañana, la tarde y la noche.

Los patrullajes forman parte de los Operativos de Protección Ciudadana Integral y cuentan con personal del Departamento de Intervención Ciudadana (DIC) y de la motorizada.

Las recorridas se concentran en los sectores señalados por residentes. La cartera provincial indicó que continuará el seguimiento de los pedidos vecinales.

Ante situaciones de riesgo, se recordó que está disponible el Sistema de Emergencias 911.