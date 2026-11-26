El Ministerio de Seguridad de la Nación asignó $43.009.278,33 a cada una de 36 asociaciones de bomberos voluntarios de Salta, según los anexos de la Resolución 1217/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Las asignaciones para esas asociaciones suman $1.548.334.019,88. Los recursos están destinados a comprar equipamiento, materiales, vestuario y elementos para combatir incendios y proteger a la población, además de conservar y mantener esos bienes.

Qué asociaciones están incluidas

El listado comprende a entidades de El Galpón, Vaqueros, Aguaray, Aguas Blancas, Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Colonia Santa Rosa, El Carril, General Güemes y General Mosconi, entre otras.

También incluye asociaciones de Guachipas, Hipólito Yrigoyen, Las Lajitas, Molinos, Orán, Pichanal, Rosario de la Frontera, Salvador Mazza, San Antonio de los Cobres, Cerrillos, San Lorenzo, Seclantás, Tartagal, Urundel y Apolinario Saravia.

Todas las asociaciones incorporadas en el anexo I tienen asignado el mismo importe.

Fondos para capacitación y funcionamiento

La resolución contempla partidas adicionales para dos entidades provinciales. La Federación Salteña de Bomberos Voluntarios tiene asignados $200.554.641, divididos en partes iguales entre funcionamiento y capacitación.

La Agrupación Bomberos Unidos de Salta cuenta con una asignación total de $40.110.928,20, distribuida entre los mismos dos rubros.

Al sumar ambas partidas a los recursos de las 36 asociaciones, el monto destinado a entidades salteñas asciende a $1.788.999.589,08.

Cómo se realizarán los pagos

La asignación presupuestaria no significa que los fondos ya hayan sido depositados. Las transferencias se efectuarán según los ingresos de la cuenta recaudadora y las cuotas presupuestarias disponibles.

Se priorizará a las instituciones que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones. Las entidades con incumplimientos administrativos deberán regularizar su situación para percibir el aporte.