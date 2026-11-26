Vecinos del barrio Policial 20 de Febrero, en la zona norte de la ciudad de Salta, reclamaron obras de pavimentación y mejoras en los servicios. Según expresaron en Pelo & Barba, por Aries, llevan años realizando gestiones ante la Municipalidad sin conseguir una solución.

“Estamos solicitando la pavimentación de las calles, que sinceramente no dan para más. Están muy deterioradas”, señaló Maximiliano, uno de los residentes.

El vecino aseguró que los pedidos se remontan a la gestión de Miguel Isa y que presentaron documentación en reiteradas oportunidades. “Hace más de 30 años que estamos en este barrio”, sostuvo.

Reclamos por iluminación y servicios

Además del pavimento, Maximiliano mencionó problemas de inseguridad, luminarias antiguas y la falta de una plaza y de un centro de salud en el barrio.

“Solamente pedimos algo que, mirando alrededor, los otros barrios lo tienen”, expresó. También planteó el deseo de que las mejoras permitan contar con el paso de un colectivo por el sector.

Los residentes realizaron encuentros y manifestaciones pacíficas con carteles para visibilizar sus demandas. Anticiparon que continuarán reclamando hasta obtener una respuesta de las autoridades.

“La idea es manifestarnos pacíficamente y que esto tenga mucha más visibilidad”, afirmó Maximiliano.