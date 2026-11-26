Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan sectores con pozos, calzada resbaladiza, niebla y trabajos de mantenimiento este jueves 26 de noviembre, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Una de las principales advertencias corresponde a la ruta nacional 40, entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada. La recomendación es desviar por la ruta provincial 53, por el paraje El Churcal.

Sobre la misma ruta, pasando el Abra del Acay, las condiciones son muy complicadas y se aconseja utilizar vehículos 4x4, con precaución por lloviznas.

Niebla y pozos en las rutas 68 y 51

En la ruta nacional 68, entre La Merced y La Viña, se informaron pozos y presencia de niebla. Para el sector de Cafayate, el reporte también señala deslizamientos.

En la ruta nacional 51 se pide atención por pozos antes de Campo Quijano y antes de San Antonio de los Cobres, además del tránsito de camiones. En Los Andes se advierte sobre un socavón y calzada irregular.

La ruta provincial 33 requiere extrema precaución entre los kilómetros 44 y 59, por mantenimiento con maquinaria pesada, neblinas matinales y presencia de fauna autóctona.

Agua en la ruta 34 y arreglos en la 9/34

En la ruta nacional 34, a la altura de Embarcación, se registran pozos, trabajos de Vialidad Nacional y acumulación de agua sobre la calzada.

El tramo Pichanal–Embarcación presenta baches, animales sueltos y banquinas irregulares. Entre Embarcación y General Mosconi también hay obras, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre baches.

En la ruta nacional 9/34, entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, continúan los arreglos en ambos sentidos. Hay presencia de máquinas y sectores resbaladizos.

Advertencias en las rutas provinciales

En la RP27, hacia Tolar Grande, se realizan tareas de mantenimiento con camiones trabajando en la zona. En la RP133, hacia Iruya, se informa calzada sin pavimentar, calamina y sectores de cornisa, con la recomendación de no cruzar arroyos.

También se pide precaución por animales sueltos en las RP13, 19 y 15, en Orán, y en las RP5, 29, 30 y 41, en Anta. La RP18, hacia Isla de Cañas, presenta pedregullo y paso de río.

En Rosario de Lerma se informaron trabajos de Vialidad en las RP23 y 94. En la zona de La Viña, las RP6 y 47 presentan ripio, vados y pozos.

Se recomienda reducir la velocidad, circular con luces encendidas, respetar la señalización y evitar zonas anegadas. Las condiciones pueden cambiar por el clima.