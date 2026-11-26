Los pasos fronterizos hacia Chile, Bolivia y Paraguay están habilitados con diferentes horarios este jueves 26 de noviembre, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

La principal advertencia corresponde al paso de Jama, en Jujuy, donde pueden registrarse cortes intermitentes por las condiciones meteorológicas en alta montaña.

Chile: Sico abierto y precaución en Jama

El paso de Sico está habilitado para toda clase de vehículos de 9 a 19. El reporte anticipa cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 1 y 16 grados.

Jama funciona de 8 a 20, también para toda clase de vehículos, con interrupciones por el clima. Se informaron vientos de 72 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa permite únicamente el paso ferroviario. Para ese sector se prevén lluvias y vientos de 80 kilómetros por hora.

Bolivia: tres cruces habilitados las 24 horas

Los pasos de Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas funcionan las 24 horas.

El servicio de chalanas de Aguas Blancas está habilitado de 6 a 20. En esa zona se esperan condiciones de nubosidad y lluvias, por lo que se recomienda precaución durante los desplazamientos.

Paraguay: Misión La Paz, de 7 a 20

El paso de Misión La Paz permanece habilitado de 7 a 20. El informe indica cielo nublado, con temperaturas de entre 21 y 27 grados.

Para todos los cruces se recomienda llevar documentación personal y del vehículo, respetar los horarios y consultar el estado actualizado antes de salir.

Quienes viajen por alta montaña deben contar con abrigo y combustible suficiente, debido a las distancias entre estaciones de servicio.