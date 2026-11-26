En Día de Miércoles, por Aries, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, repasó los trabajos que ejecuta la comuna y las intervenciones previstas para los próximos meses.

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el funcionario destacó la conformación de equipos de emergencia, la implementación de alertas tempranas y la limpieza de canales, con el retiro de sedimentos, escombros y residuos.

En la zona sur, la Municipalidad avanza con el revestimiento de hormigón del canal paralelo a la avenida Excombatientes de Malvinas, que permitirá mejorar el drenaje de barrio Intersindical, El Tribuno y sectores aledaños.

Respecto de la Plaza Gurruchaga, Viola confirmó que la ampliación del sistema de captación pasará de 4.000 a 7.000 metros cúbicos y sextuplicará la cantidad de bombas. Sin embargo, aclaró que la nueva infraestructura no estará operativa durante el próximo verano.

“El sistema actual sigue funcionando y va a quedar incorporado al sistema futuro”, explicó. La finalización de los trabajos está prevista entre febrero y marzo de 2027. En el canal Hipólito Yrigoyen, en tanto, se está completando la instalación de gaviones sobre el margen oeste, con una intervención que ya alcanza los 400 metros en ambos laterales.

Veredas, pavimentación y recursos municipales

Viola anticipó que en las próximas semanas comenzará la construcción de veredas y cordón cuneta en barrio San Calixto, con una intervención estimada en 200 cuadras.

También destacó el funcionamiento de las plantas hormigonera y asfáltica municipales, que cuentan con 270 trabajadores. Actualmente, los equipos intervienen en la renovación de imbornales sobre las avenidas Entre Ríos y Centenario, la pavimentación en zona norte y la construcción de un canal en barrio Constitución.

El secretario ponderó, además, el trabajo coordinado con Aguas del Norte para realizar recambios de cañerías antes de pavimentar y evitar posteriores roturas de calzada.

El desafío del Plan Hídrico 2040

Sobre el programa anunciado por el intendente, Viola reconoció las dificultades para conseguir financiamiento internacional y sostuvo que el objetivo es establecer un esquema de prioridades que trascienda las gestiones municipales.

“La idea del Plan Hídrico 2040 es exactamente esa, que sea un plan de largo plazo que exceda una gestión”, manifestó.

De cara a 2027, el funcionario aseguró que la intención es mantener o incrementar el ritmo de ejecución de obras.