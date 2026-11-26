La ciudad de Salta tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada con lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico, actualizado a las 6.01, prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% en los tres períodos.

Durante la mañana se esperan unos 16 grados, mientras que por la noche la temperatura se ubicará en torno a los 18.

Viento leve y ascenso de temperatura para el viernes

El viento será leve del sudoeste por la mañana, con velocidades de hasta 2 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche soplará del norte y noroeste, respectivamente, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 26. El sábado se esperan valores de entre 18 y 23 grados.

El domingo se perfila como la jornada más cálida, con una mínima de 16 grados y una máxima de 29.