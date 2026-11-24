El presidente Javier Milei partirá este miércoles por la noche rumbo a Paraguay para mantener su primera reunión bilateral oficial con Pedro Alliana, quien asumió la conducción del Poder Ejecutivo tras la destitución y posterior detención de Santiago Peña en el marco del colapso financiero del Ueno Bank. El viaje se concreta dos semanas después del primer contacto telefónico entre ambos líderes, en el que Milei expresó su respaldo al mandatario paraguayo. La comitiva argentina estará integrada de forma acotada por el canciller Pablo Quirno y el embajador en Asunción, Guillermo Nielsen.

La abrupta reconfiguración del escenario político en Asunción impacta de forma directa en los equilibrios del cono sur, justo en momentos en que la Argentina se alista para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur durante 2027. Pese a las implicancias de la crisis paraguaya para el comercio y la estabilidad regional, la Casa Rosada ha optado por mantener la cautela diplomática, sin emitir pronunciamientos públicos sobre el juzgamiento de la administración saliente ni las derivaciones financieras de la quiebra bancaria.

Este compromiso internacional marca el inicio de una seguidilla de desplazamientos para el jefe de Estado argentino. Tras su paso por la capital paraguaya, Milei se trasladará este jueves 26 de noviembre a la provincia de Corrientes para participar del 13° Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. Se tratará de su cuarta visita a la provincia litoraleña desde su llegada a la presidencia, en una señal de sintonía política con el gobernador radical Juan Pablo Valdés en el marco de la discusión sobre el presupuesto y las reformas económicas.

El itinerario del mandatario culminará la próxima semana con su participación en la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, programada para el 4 de diciembre en Montevideo. En la capital uruguaya, Milei coincidirá con sus pares del bloque en un clima atravesado por sus críticas históricas a la estructura del acuerdo comercial y la severa fractura diplomática con la administración brasileña de Luiz Inácio Lula da Silva.

(Con información de Ámbito)