En el tramo de manifestaciones del Concejo Deliberante capitalino, la marcha por el 25N y la situación de la violencia de género en Salta generó cruces entre los ediles.

Al momento de tomar la palabra, la concejal Érica Castro (LLA) envió sus condolencias a las familias de las mujeres que perdieron la vida por sufrir violencia de género y se refirió al femicidio de Gisel Viñabal advirtiendo que “el policía falleció”.

“Para mí las marchas mucho no ayudan. Cuando hablan de Estado presente, ¿quién cuida a las víctimas de violencia?”, cuestionó, y aseguró que las políticas públicas deben ser para todos sin importar género.

No obstante, aclaró que está de acuerdo con que un femicida esté preso, pero insistió en que, en el caso de Chicona, el femicida también se quitó la vida.

“Hay que entender que hubo dos muertes, en la vida uno tiene que ver los dos lados”, finalizó.

El pronunciamiento de la concejal libertaria generó la reacción de su par Malvina Gareca, quien explicó que, lamentablemente, se dan mucha situaciones donde luego de un femicidio el femicida se suicida.

“Hay que ser claros, no hubo dos muertes, hay que decir las cosas como son: tuvimos un femicida y una víctima de femicidio”, advirtió, y explicó que el decir que hubo dos muertes “como si nada” quita la responsabilidad del femicida que eligió matar a una mujer.

Finalmente, Gareca aseguró que no se puede justificar con cuestiones laborales el asesinato de una mujer.

“Es una locura. Hay que tener cuidado con lo que decimos porque estamos ocupando un lugar importante”, concluyó.