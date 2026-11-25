Con el objetivo de auditar el cumplimiento de las metas de obra pública en el interior salteño, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, desembarcó en Joaquín V. González para recorrer junto al intendente local, Juan Domingo Aguirre, distintos frentes de trabajo que transforman tanto el entorno educativo como el corazón recreativo del municipio. La agenda comenzó en la escuela Pedro Palacio N.º 4498, donde las autoridades verificaron la finalización de un tinglado de usos múltiples de 982 metros cuadrados equipado con desagües pluviales e iluminación integral, una infraestructura que habilita el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias en horario diurno y nocturno.

La comitiva trasladó luego su inspección hacia la plaza General Güemes, epicentro de la vida social de la localidad, donde avanza la primera fase de un plan integral de puesta en valor. Allí se colocan 2.370 metros cuadrados de nuevas baldosas que incorporan rampas y pisos podotáctiles para garantizar la accesibilidad universal, sentando las bases para una segunda etapa que sumará una fuente central alegórica, juegos infantiles, estaciones saludables, merenderos y una renovación del tendido eléctrico.

El despliegue oficial continuó en el ámbito escolar para atender demandas históricas de crecimiento y seguridad edilicia. En la escuela Santo Domingo de Guzmán N.º 4293, los funcionarios supervisaron la recta final de una nueva sala de nivel inicial —que ya superó la etapa de mampostería y avanza sobre la losa de cubierta—, además de constatar la impermeabilización de casi 800 metros cuadrados del edificio primario y relevar la necesidad de construir un aula adicional para liberar la sala de informática, hoy utilizada provisoriamente para dictar clases. Por su parte, en la escuela de Educación Especial Héroes de Malvinas N.º 7053 se concretó un nuevo cerco perimetral reforzado y se instaló la red eléctrica trifásica indispensable para alimentar siete equipos de aire acondicionado.

El recorrido culminó en la escuela Martín Fierro N.º 4059, donde se levanta otro tinglado de usos múltiples de unos 700 metros cuadrados con sus correspondientes desagües e instalaciones eléctricas. En este mismo predio, la Provincia completó además una obra sanitaria fundamental mediante la instalación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales con biodigestores, cámaras de inspección e infiltración, consolidando así una mejora sustancial en las condiciones de higiene y salubridad para toda la comunidad educativa.