Este miércoles se puso en funcionamiento un sistema digital para realizar denuncias de colisiones vehiculares, un trámite que hasta ahora requería que los conductores se presentaran con sus vehículos en las dependencias de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

El director general de Legales del área, Juan Toncovich, explicó que la plataforma se encuentra habilitada desde el martes en la página web de la Municipalidad, dentro del Portal de Trámites, en la sección «Denuncia de Colisión».

“Esto quiere decir que ya no vengan físicamente acá a la Secretaría a denunciar la colisión de sus vehículos, sino que lo pueden hacer vía online. Es un trámite que, por lo general, pedían todas las compañías de seguros para poder denunciar el siniestro y después buscar el cobro de los daños ocasionados”, señaló.

Para iniciar el trámite, los usuarios deberán crear un perfil en la plataforma y completar un formulario con los datos del siniestro.

“Dentro de este portal van a tener que denunciar dónde fue la colisión, quiénes fueron los involucrados, los vehículos involucrados, si hubo lesionados, y además van a tener que tener una documentación a mano, que va a ser la cédula verde del vehículo y el comprobante del seguro del vehículo”, detalló Toncovich.

El sistema también permite adjuntar, de manera opcional, fotografías de los daños materiales. Una vez completado el formulario, los conductores deberán seleccionar la opción «Guardar y continuar» para generar el cupón de pago.

“Ese cupón de pago lo van a poder pagar en cualquier Rapipago o Pago Fácil y, una vez que el pago impacte en nuestro sistema, automáticamente, en 24 a 48 horas, les va a devolver al mail denunciado en el formulario la denuncia de colisión para que puedan presentar en su seguro o hacer el trámite que necesiten”, explicó.

Toncovich recordó que, antes de la implementación de esta modalidad, los conductores debían trasladarse hasta la Secretaría y esperar para ser atendidos en la oficina de guardia, donde también se realizan gestiones relacionadas con vehículos secuestrados.

“Con este sistema, lo que hacemos es evitar que el vecino concurra, pierda valioso tiempo acá en la oficina y lo pueda hacer desde la comodidad de su casa en menos de 15 minutos”, indicó.

Paso a paso para realizar el trámite online

Desde la Secretaría de Tránsito detallaron el procedimiento que deberán seguir los usuarios para obtener la documentación:

Registro e ingreso: Acceder al enlace correspondiente en el Portal de Trámites de la web municipal, crear un perfil con nombre de usuario y contraseña e iniciar sesión.

Carga de datos: Completar el formulario digital especificando el lugar del siniestro, los datos de las personas y vehículos involucrados, y si se registraron personas lesionadas.

Documentación requerida: Adjuntar la cédula de identificación del vehículo (cédula verde) y el comprobante de seguro vigente. De manera opcional, el sistema permite subir fotografías de los daños sufridos.

Generación y abono del cupón: Al seleccionar la opción «Guardar y continuar», la plataforma emitirá un cupón de pago, el cual podrá abonarse en cualquier sucursal de Rapipago o Pago Fácil.

Recepción del certificado: Una vez acreditado el pago en el sistema municipal, la denuncia de colisión será enviada automáticamente dentro de un plazo de 24 a 48 horas al correo electrónico declarado por el solicitante, lista para ser presentada ante la aseguradora.