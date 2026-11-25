El área de la Mujer de la Municipalidad de Salta registró alrededor de 3.500 asistencias en lo que va del año, según informó su directora, Lorena González, en Compartiendo su Mañana, por Aries.

La funcionaria confirmó que aumentaron las consultas y vinculó parte de ese crecimiento con la posibilidad de reconocer conductas antes naturalizadas.

González habló desde la plazoleta IV Siglos, donde el área instaló un stand para informar sobre las formas de violencia de género y los servicios de asesoramiento y acompañamiento disponibles.

Dónde funcionan los puntos SOS Mujer

Explicó que el municipio cuenta con seis dispositivos de atención: uno en el Centro Cívico Municipal y los restantes en los CIC de Unión, Constitución, Asunción, Santa Cecilia y Solidaridad.

Los espacios tienen equipos integrados por profesionales de abogacía, psicología y trabajo social. Ofrecen asesoramiento y acompañamiento mediante una atención personalizada y confidencial.

“Cada caso es particular y merece ser tratado de manera particular”, sostuvo.

“Todavía falta mucho engranar todo el sistema”

González advirtió que los avances normativos no siempre se traducen en respuestas oportunas para quienes atraviesan situaciones de violencia.

“Todavía se sigue viendo revictimización, se sigue viendo medidas que llegan tarde”, expresó. También cuestionó que se minimicen situaciones denunciadas y señaló dificultades de articulación entre los organismos que deben intervenir.

“Si bien la legislación es muy rica, hemos avanzado en ese sentido, pero todavía falta mucho lograr articular que todo el sistema de acompañamiento funcione correctamente”, reflexionó.

La directora consideró necesario fortalecer tanto la asistencia como la prevención, con acciones educativas y trabajo con varones. Además, expresó preocupación por el incremento de los discursos de odio y la violencia en redes sociales.