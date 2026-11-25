La ciudad se prepara para vivir una jornada especial de compras y encuentro con la Feria Tope Edición Navidad, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Salta pensada para que los vecinos accedan a opciones accesibles de cara a las fiestas de fin de año.

Bajo la premisa de liquidación con tope de precios, todos los productos tendrán un valor máximo de $25.000.

La cita será el sábado 12 de diciembre, de 14 a 22, en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM). Quienes se acerquen podrán recorrer diversos puestos con artículos nuevos y usados, artesanías, útiles escolares, bazar, artículos para el hogar y gastronomía. Se consolida así un espacio abierto y ordenado para realizar las compras navideñas en familia.

Ya se encuentra habilitada la instancia de preinscripción para los feriantes interesados en formar parte de esta edición navideña. Quienes deseen anotarse deberán completar el formulario digital disponible en el siguiente enlace: PREINSCRIPCIÓN