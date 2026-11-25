El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cuestionar al kirchnerismo y responsabilizó a la oposición por la incertidumbre política y financiera de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“El kirchnerismo no tiene chances”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que la “estrategia de la oposición es generar miedo”.

En ese sentido, apuntó directamente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y afirmó que este habría reconocido esa estrategia ante dos mandatarios provinciales.

“Kicillof se lo blanqueó a dos gobernadores”, aseguró Caputo.

Caputo atribuyó el riesgo país al temor por la continuidad de Milei

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió al comportamiento de los mercados financieros y atribuyó el nivel del riesgo país a las dudas sobre la continuidad del actual Gobierno.

Según el ministro, el indicador responde al temor de los inversores ante la posibilidad de que Javier Milei no continúe en la Presidencia después de 2027.

La postura coincide con declaraciones realizadas durante las últimas semanas, cuando Caputo vinculó el incremento del riesgo país con la incertidumbre electoral y no con el actual programa económico.

Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación por la evolución de la actividad económica y el encarecimiento del financiamiento internacional para la Argentina.