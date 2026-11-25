El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales los datos de actividad económica difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pese a que los indicadores anticipan un escenario de recesión técnica en Argentina.

El mandatario replicó una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el crecimiento mensual del 1,1% registrado en septiembre y la mejora acumulada del 1% durante los primeros nueve meses de 2026.

“¡MAGA!”, escribió Milei, en alusión a la consigna Make Argentina Great Again.

Los números que Milei no mencionó

En su publicación, el Presidente no hizo referencia a la caída interanual del 1,2% de la actividad económica ni a los dos trimestres consecutivos de contracción que anticipan los indicadores.

Además, diez de los quince sectores relevados por el INDEC registraron retrocesos respecto de septiembre de 2025.

Entre las principales caídas se ubicaron la pesca (-48,6%), la intermediación financiera (-11,5%), el comercio (-2,2%) y la industria manufacturera (-1,8%).

En contrapartida, la explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual del 11,1%, seguida por electricidad, gas y agua (4%) y construcción (3,5%).

El repunte de septiembre no alcanzó para revertir la contracción

Pese a la recuperación mensual celebrada por el Gobierno, la actividad económica del tercer trimestre se ubicó por debajo del trimestre anterior.

El repunte de septiembre no logró compensar el retroceso de los meses anteriores, mientras que la serie tendencia-ciclo acumuló ocho meses consecutivos sin crecimiento.

La confirmación definitiva de la recesión técnica llegará con la publicación de los datos trimestrales del Producto Bruto Interno (PBI), prevista para diciembre.