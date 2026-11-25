El expresidente Mauricio Macri participó este martes 24 de noviembre de la Cena Anual del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en Montevideo, donde compartió el encuentro con el exmandatario uruguayo Luis Lacalle Pou y el expresidente colombiano Iván Duque.

La actividad se desarrolló en el Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en el marco del décimo aniversario de la institución.

Macri y Duque fueron los protagonistas de un diálogo centrado en los desafíos políticos y económicos de América Latina, ante dirigentes políticos y referentes uruguayos.

Los desafíos de la conducción política en América Latina

Durante su exposición, Macri abordó la importancia de los equipos de confianza que acompañan a los presidentes en la toma de decisiones.

El encuentro también contó con la presencia del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y otros referentes de la política del país vecino.

Un encuentro de referentes regionales

La cena fue organizada por el CED, una institución fundada en 2016 y dedicada al análisis de la realidad política, económica y social de Uruguay, así como a la elaboración de propuestas de políticas públicas.

La participación de Macri y su encuentro con Lacalle Pou fueron reflejados por los principales medios uruguayos, entre ellos El País y Montevideo Portal.