La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes la primera muerte humana registrada en el mundo por el virus de la influenza A(H5) tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado.

El caso se registró en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, donde el organismo notificó tres infecciones en adultos, una de ellas mortal.

Los tres pacientes trabajaban en granjas del condado de Yakima, “donde recientemente se había detectado el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en ganado lechero”, precisó la OMS en un comunicado.

Las autoridades sanitarias llevan adelante investigaciones y realizan un seguimiento de las personas expuestas y sus contactos cercanos. Sin embargo, el organismo remarcó que, “según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona”.

Aunque se trata del primer fallecimiento asociado a la exposición a ganado lechero infectado, las autoridades no precisaron qué animal originó el contagio.

“Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo”, indicó el organismo.

De acuerdo con los datos de la OMS, hasta el 20 de noviembre se habían registrado 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5) en Estados Unidos desde 2024, incluidos los tres notificados en el último informe.