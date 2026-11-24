El victorioso regreso de Jensen Huang a la sede central de Nvidia en Santa Clara, donde fue recibido entre vítores por el personal tras su restitución como director ejecutivo, contrasta radicalmente con el escenario que se proyecta en Washington. La admisión directa por parte del presidente Donald Trump de que intervino ante la junta directiva para forzar la reincorporación del empresario ha encendido las alarmas en el Congreso, abriendo un frente de tensión cruzado por interrogantes sobre la seguridad nacional y la integridad de los controles de exportación tecnológica.

La reacción de la oposición demócrata no se hizo esperar. Gregory Meeks, referente en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, reclamó una comparecencia pública urgente para exigir explicaciones sobre el flujo de tecnología de vanguardia hacia competidores geopolíticos estratégicos y el alcance de las presiones de la Casa Rosada. Este llamado se suma a las citas a puertas cerradas ya programadas ante los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y el comité especial enfocado en el Partido Comunista Chino, en el marco de las pesquisas sobre el escándalo.

En el Senado, la presión política adquiere un tono marcadamente transversal. Legisladores republicanos de alto perfil han respaldado el escrutinio sobre el magnate, fijando una audiencia pública ante el Comité Bancario presidido por Tim Scott para evaluar si el vínculo personal mantenido por Huang con una ejecutiva de la firma china Megaspeed expuso secretos industriales o vulneró los esquemas de bloqueo a la transferencia de microchips avanzados hacia Pekín. Otros referentes de la fuerza oficialista manifestaron su inquietud por la celeridad de la junta directiva de Nvidia y la necesidad de continuar las investigaciones sin interferencias.

El caso añade además una seria derivación ética y financiera que cerca a la Presidencia de Estados Unidos. Las críticas apuntan al impacto de la intervención ejecutiva sobre el valor de las acciones de Nvidia en Wall Street y a las tenencias patrimoniales del propio mandatario en la compañía, un elemento que la oposición buscará examinar detalladamente bajo acusaciones de sospechoso conflicto de intereses.

(Con información de La Nación)