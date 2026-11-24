En una maniobra legislativa veloz, la Cámara de Diputados de Brasil dio sanción definitiva al ambicioso paquete de ajuste fiscal impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con miras al ejercicio 2027. La aprobación de la iniciativa —que ya contaba con la venia del Senado— representa un triunfo táctico clave para el equipo económico, que busca enviar una clara señal de rigor tributario a los inversores internacionales. Con 353 votos a favor sobre 513, el oficialismo logró acelerar el trámite en una sesión extraordinaria impulsada por la presidencia de la Cámara Baja para asegurar la promulgación de la norma antes de las discusiones del presupuesto.

El núcleo del proyecto pretende generar un impacto positivo en las arcas públicas estimado en 50.000 millones de reales (alrededor de 8.500 millones de dólares). La piedra angular de la reforma consiste en tightening el marco fiscal vigente, rebajando del 2,5% al 2% el tope máximo de incremento anual del gasto público real por sobre la inflación. Asimismo, la normativa contempla una poda del 10% en las exenciones y beneficios tributarios dirigidos a diversos sectores productivos, sumada a la restricción de créditos corporativos subsidiados, una vía estratégica para elevar la recaudación fiscal sin recurrir a la creación o suba de impuestos directos.

El camino parlamentario de la propuesta no estuvo exento de fracturas políticas. Desde la derecha, el Partido Liberal encabezó la oposición argumentando que el endurecimiento afectará la competitividad de las empresas y perjudicará los ingresos de estados y municipios. Por su parte, la iniciativa despertó fuertes objeciones en sectores de la propia izquierda oficialista, molestos con el achicamiento de las metas de gasto. Sin embargo, los referentes del gobierno en el recinto defendieron la urgencia de la votación como la única alternativa realista para prevenir bloqueos presupuestarios dramáticos en el mediano plazo.

A pesar de los cuestionamientos del arco político y de la presión ejercida por sectores financieros que demandaban un recorte aún más drástico, el jefe de Estado ratificó de forma tajante los límites de la iniciativa. Lula enfatizó que el plan de austeridad no comprometerá "bajo ninguna hipótesis" la financiación de la red de programas sociales y de lucha contra la pobreza desplegados desde su campaña electoral. De esta forma, el Palacio del Planalto busca equilibrar la exigencia de responsabilidad macroeconómica con la protección de los sectores vulnerables que constituyen su base de apoyo.

(Con información de Cronista)