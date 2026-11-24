La Policía Nacional de Paraguay detuvo este lunes a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.

El empresario fue arrestado en su residencia de Asunción, tras una orden emitida por el Ministerio Público. La medida también alcanzó a su esposa, Rocío Caballero Bosch.

Ambos son investigados por presuntos delitos de lavado de activos y administración en provecho propio.

Una operación bajo sospecha

La Fiscalía investiga la adquisición de un establecimiento rural por más de tres millones de dólares, mediante operaciones financieras que habrían permitido ocultar el verdadero destino de los fondos.

Los investigadores sospechan que se utilizaron comprobantes comerciales para justificar transferencias de dinero destinadas, en realidad, a la compra del inmueble.

La crisis que terminó con la presidencia de Peña

El escándalo comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, desatando una crisis financiera e institucional.

Tres días después, Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político. El exmandatario permanece en prisión preventiva y enfrenta una investigación por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Este lunes, además, Peña recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se declare inconstitucional el juicio político que terminó con su mandato, al considerar que se vulneró su derecho a la defensa.