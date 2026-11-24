El Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, situado en la aridez del noroeste chino, se alista para escribir una página inédita en la historia de la exploración orbital. Este miércoles, a las 8:18 (hora de Beijing), el rugido de los motores impulsará la nave Shenzhou-24 hacia la estación espacial Tiangong. La misión no solo consolidará el dominio tecnológico de Pekín en el espacio, sino que abrirá formalmente las puertas de su complejo orbital a la cooperación internacional con la llegada del primer tripulante extranjero a su estructura.

Al mando de la expedición estará el experimentado comandante chino Tang Hongbo, acompañado por su compatriota Wu Yi y el astronauta pakistaní Muhammad Zeeshan Ali. La inclusión de Ali responde a los estratégicos acuerdos bilaterales entre ambos países, marcando un precedente fundamental dentro del programa espacial chino. Por primera vez desde la puesta en marcha de Tiangong en 2022, la estación dejará de ser una infraestructura exclusivamente nacional para convertirse en un laboratorio habitado por una tripulación multicultural.

La maniobra de aproximación demandará una precisión milimétrica. Tras alcanzar la órbita terrestre, la Shenzhou-24 ejecutará un procedimiento automatizado rápido para acoplarse en apenas tres horas y media al puerto delantero del módulo central Tianhe. Según detalló Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, este exitoso enganche dará forma a una imponente arquitectura compuesta por tres naves y tres módulos entrelazados en la penumbra cósmica.

Una vez instalados a bordo, los tres cosmonautas asumirán un ritmo de trabajo vertiginoso en lo que constituye la cuadragésima primera misión del programa tripulado chino. El plan operativo contempla la ejecución de 90 experimentos científicos y ensayos tecnológicos de vanguardia, con especial énfasis en el estudio de la medicina espacial, la física aplicada y la física de materiales bajo condiciones de microgravedad.

El éxito del acoplamiento marcará también el fin del turno para la tripulación saliente. Una vez completado el relevo de mando a bordo de la estación, los integrantes de la misión Shenzhou-23 emprenderán la maniobra de desacople y el posterior descenso hacia la Tierra, donde su cápsula aterrizará en la árida franja de Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior.

(Con información de Ámbito)