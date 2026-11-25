La Unión Cívica Radical de Salta convocó a su Convención Provincial para el sábado 12 de diciembre, con el objetivo de definir su estrategia para las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

La reunión comenzará a las 15 en el Comité Provincia, ubicado en Mitre 653, según la Resolución 04/26, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El temario incluye la definición de la estrategia electoral y la elaboración de un mecanismo para seleccionar candidatos. La convocatoria menciona las elecciones provinciales del 16 de mayo y los comicios nacionales del próximo año.

Renovación de órganos partidarios

Los convencionales también elegirán la Mesa Directiva de la Convención para el período 2026–2028, integrada por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías.

Además, se designarán integrantes de la Comisión de Cuentas, la Junta Electoral y el Tribunal de Conducta, junto con dos apoderados. El orden del día contempla también el informe legislativo de la diputada provincial radical por Capital.

La resolución lleva la firma de la presidenta del partido, Adriana Soledad Farfán.