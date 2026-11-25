La Agencia de Acceso a la Información Pública aprobó cláusulas contractuales modelo para transferencias internacionales de datos personales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 188/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y vigente desde esa fecha.

Los modelos fueron elaborados por el Comité Consultivo del Convenio 108, un instrumento internacional para la protección de las personas frente al tratamiento automatizado de datos personales.

Qué relaciones contemplan

Las cláusulas comprenden acuerdos entre responsables del tratamiento, entre responsables y encargados, y entre encargados de tratamiento.

Su objetivo es ofrecer un instrumento contractual normalizado que permita establecer garantías de protección cuando la información se transfiere entre países.

La resolución incorpora los modelos como anexo. No establece una prohibición general de transferir datos al exterior ni elimina las obligaciones previstas en la legislación argentina.