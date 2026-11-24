La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) afirmó que el salario testigo de la Administración Pública perdió un 32% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Según su relevamiento, se requiere una suba inmediata del 47,5% para recuperar esa pérdida.

Los datos corresponden al informe de octubre de 2026 del Observatorio del Salario de ATE en el INDEC, una elaboración sindical que analiza ingresos y costos de bienes y servicios.

Un hogar necesitó más de $2,7 millones

El estudio estimó que una pareja con dos hijos en el Gran Buenos Aires necesitó $2.703.722 para cubrir sus necesidades mínimas. La cifra corresponde a ese territorio y no constituye una estimación específica para Salta.

ATE sostuvo que la inflación mensual del 2,2% profundizó el deterioro salarial y reiteró su pedido de aumento y bono extraordinario para la Administración Pública.

El sindicato también reclamó pases a planta permanente, reincorporación de despedidos y una actualización de la metodología y las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor.