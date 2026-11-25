El diputado nacional por Salta, Bernardo Biella, explicó los alcances de la nueva Ley de Discapacidad, aprobada por el Congreso, que establece un régimen permanente en reemplazo de la emergencia y que, según estimó, entrará en vigencia antes de finalizar el año.

En Agenda Abierta, por Aries, el legislador destacó que la normativa contará con financiamiento presupuestario, mecanismos de transparencia y actualizaciones periódicas de los aranceles de las prestaciones.

“Hasta que no haya inflación, los incrementos tienen que ser trimestrales”, sostuvo Biella. El diputado aseguró que, junto a su par por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, impulsó modificaciones en 18 de los 23 artículos de la normativa.

Trabajar sin perder la pensión por discapacidad

Entre los principales cambios, Biella destacó que las personas con discapacidad podrán acceder a un empleo formal sin perder automáticamente la pensión.

Según explicó, los beneficiarios podrán percibir ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles sin dejar de cobrar la prestación.

En caso de superar ese límite, la pensión quedará suspendida y podrá reactivarse automáticamente cuando los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del monto establecido.

Menos burocracia y trámites digitales

El legislador señaló que la nueva normativa contempla la digitalización de los trámites, lo que permitirá reducir las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en el interior de Salta.

Biella hizo referencia a casos de beneficiarios de San Antonio de los Cobres, Santa Victoria y Orán que debían trasladarse para realizar gestiones administrativas.

“Hoy en día va a ser todo online”, aseguró.

Deudas con los prestadores y financiamiento garantizado

El diputado también reveló que mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se comprometió, según indicó, a gestionar el pago de deudas pendientes con los prestadores mediante un Aporte del Tesoro Nacional (ATN).

Además, destacó que la normativa contempla incrementos presupuestarios progresivos durante los próximos años para evitar el desfinanciamiento del sistema.

Respecto de su implementación, Biella explicó que el Ejecutivo nacional tendrá un plazo de 30 días para promulgar y reglamentar la ley.

“Antes de fin de año ya está en funcionamiento”, estimó el legislador.