El excoordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios de Salta, Marcelo Lazarte, advirtió que los compromisos de Nación para recuperar los ramales C-14 y C-15 todavía no se tradujeron en obligaciones escritas para los futuros concesionarios.

En Pasaron Cosas, por Aries, explicó que el Gobierno provincial reclamó incorporar inversiones obligatorias en ambos corredores. Sin embargo, aseguró que las modificaciones de los pliegos no incluyeron esos compromisos.

“Hoy seguimos con una decisión política sin una obligatoriedad dentro de los pliegos de licitación”, afirmó. Para Lazarte, dejar las inversiones sujetas a una voluntad posterior de las empresas genera incertidumbre sobre su ejecución.

El exfuncionario destacó que el C-14 permite la conexión ferroviaria con Chile y el C-15 con Bolivia. Sostuvo que su recuperación tiene una importancia regional, por las alternativas que ofrece para transportar la producción del norte.

Sobre el C-15, mencionó obras pendientes en la quebrada de Galarza y los ríos Caraparí y Tartagal. Consideró que la Provincia debe mantener el reclamo para que esas intervenciones queden contempladas como una exigencia contractual.

Lazarte también cuestionó el esquema que, según explicó, separa las vías, los talleres y el material rodante. Advirtió que esa fragmentación puede complicar la coordinación y aumentar los costos logísticos.