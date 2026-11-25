La ciudad de Salta tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada inestable, con tormentas y una temperatura máxima de 20 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 5.56.

La mínima prevista es de 15 grados. Para la mañana se esperan tormentas, mientras que durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% en los tres períodos del día.

Viento y temperaturas

Durante la mañana se prevé viento del oeste de 13 a 22 kilómetros por hora, que rotará al sudeste por la tarde con la misma intensidad. Por la noche soplará del este, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá la semana

Para el jueves se anticipan temperaturas de entre 16 y 22 grados. El viernes, la máxima subiría a 26, con una mínima de 15.

El fin de semana tendría máximas de 23 grados el sábado y 29 el domingo, de acuerdo con la proyección del SMN.