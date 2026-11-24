La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) modificó el régimen de los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que dejarán de tener el vencimiento periódico de dos años.

El cambio fue establecido mediante la Resolución 903/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La validez de los certificados quedará sujeta al mantenimiento de las condiciones exigidas para operar y a la vigilancia de la autoridad aeronáutica.

Qué cambia para los operadores

La ANAC sostuvo que el transcurso de un plazo no constituye, por sí mismo, un indicador del nivel de seguridad de una empresa. Con ese argumento, reemplazó la renovación periódica por un esquema de control continuo del cumplimiento normativo.

Los titulares de certificados vigentes o en proceso de renovación podrán solicitar su reemplazo por uno sin fecha de vencimiento.

La modificación mantiene las facultades de inspección, auditoría y fiscalización de la ANAC, así como la posibilidad de adoptar medidas sobre la continuidad de los certificados cuando los controles lo justifiquen.

La resolución también adecua los procedimientos de emisión de certificados y de afectación y desafectación de aeronaves y tripulaciones.