El Gobierno nacional aprobó nuevos procedimientos para gestionar descuentos en los haberes de empleados de la Administración Pública Nacional por obligaciones como préstamos, consumos y cuotas sociales.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 54/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y entró en vigencia con su publicación.

Qué procedimientos se aprobaron

La resolución establece tres instrumentos: el procedimiento de inscripción y baja en el Registro de Entidades, el mecanismo para realizar deducciones en los haberes y un modelo de certificación salarial.

Las disposiciones implementan el régimen aprobado por el Decreto 352/2026, que contempla descuentos mediante códigos asignados a entidades registradas.

Las entidades incorporadas desde el registro anterior deberán ingresar al nuevo sistema y generar su usuario y contraseña. Además, quedó derogada la resolución de 2012 que regulaba los procedimientos previos.

El alcance corresponde al personal de la Administración Pública Nacional comprendido en el régimen. La norma no dispone, por sí misma, una modificación de los descuentos salariales de empleados provinciales o municipales.