En un intento por contener las fricciones internas mientras el oficialismo negocia con la oposición el avance de la reforma electoral, el presidente Javier Milei salió a respaldar con contundencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Al ser consultado sobre las versiones de una posible expulsión o ruptura, el mandatario despejó las dudas de plano —"¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia"—, negó que la legisladora haya planteado objeciones vinculadas a las restricciones presupuestarias y se mostró convencido de que no abandonará el espacio.

En el terreno económico, el Presidente rechazó de manera categórica los rumores sobre un eventual salto cambiario, a los que calificó como "una tontería", y volvió a defender los pilares de su administración. Reivindicó al liberalismo como el único modelo que funcionó en la Argentina y en el mundo frente a un siglo de populismo —sosteniendo que la disputa política debe librarse bajo las reglas democráticas y de la libertad—, al tiempo que fijó como núcleo ético de su gestión el principio de no agresión y la defensa innegociable de la vida, la libertad y la propiedad, sin ceder un milímetro en el equilibrio fiscal.

La entrevista también dejó espacio para las reflexiones espirituales tras la reciente visita del papa León XIV, a quien Milei definió como "un ser humano extraordinario" y con quien aseguró haber conversado sobre "la moral como política de Estado".

Asimismo, evocó los consejos del papa Francisco —a quien recordó escuchando el pedido de "cuidame los pobres" y a quien aseguró haberle pedido perdón por exabruptos pasados—, vinculando esa premisa con su defensa de la política social y su afirmación de que se cubre el 100% de la canasta básica y que 12 millones de personas salieron de la pobreza.

(Con información de TN)