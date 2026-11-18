Milei blinda a Bullrich como su "socia política"
En un intento por contener las fricciones internas mientras el oficialismo negocia con la oposición el avance de la reforma electoral, el presidente Javier Milei salió a respaldar con contundencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Al ser consultado sobre las versiones de una posible expulsión o ruptura, el mandatario despejó las dudas de plano —"¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia"—, negó que la legisladora haya planteado objeciones vinculadas a las restricciones presupuestarias y se mostró convencido de que no abandonará el espacio.
En el terreno económico, el Presidente rechazó de manera categórica los rumores sobre un eventual salto cambiario, a los que calificó como "una tontería", y volvió a defender los pilares de su administración. Reivindicó al liberalismo como el único modelo que funcionó en la Argentina y en el mundo frente a un siglo de populismo —sosteniendo que la disputa política debe librarse bajo las reglas democráticas y de la libertad—, al tiempo que fijó como núcleo ético de su gestión el principio de no agresión y la defensa innegociable de la vida, la libertad y la propiedad, sin ceder un milímetro en el equilibrio fiscal.
La entrevista también dejó espacio para las reflexiones espirituales tras la reciente visita del papa León XIV, a quien Milei definió como "un ser humano extraordinario" y con quien aseguró haber conversado sobre "la moral como política de Estado".
Asimismo, evocó los consejos del papa Francisco —a quien recordó escuchando el pedido de "cuidame los pobres" y a quien aseguró haberle pedido perdón por exabruptos pasados—, vinculando esa premisa con su defensa de la política social y su afirmación de que se cubre el 100% de la canasta básica y que 12 millones de personas salieron de la pobreza.
(Con información de TN)