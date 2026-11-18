En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó un proyecto de resolución donde expresaron su preocupación por las consecuencias que pueden haber a partir de las resoluciones de Nación respecto a las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

“Esto va en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, aseguró al respecto la concejal Malvina Gareca.

Asimismo, explicó que es necesario que quienes representan a los salteños a nivel nacional, es decir, senadores y diputados de todos los bloques políticos, puedan arbitrar las medidas para contar con la información necesaria para saber cómo se aplicarán las nuevas disposiciones.

“Queremos que las personas tengan la garantía de que van a tener una revisión personalizada. Sabemos que las veces anteriores fue un caos”, apuntó la edil, advirtiendo que tampoco hay una delegación de ANDIS en la ciudad, por lo que las personas no contarán con un lugar para realizar consultas.

En tanto, Gareca instó al Ministerio de Salud salteño a brindar información sobre una posible articulación con la comuna para establecer un dispositivo de atención para que las personas puedan evacuar sus dudas.

“Nos interesa que la gente no esté haciendo largas filas, que no esté preocupada, que le llegue la información, es decir, que le facilitemos la vida a las personas con discapacidad que vienen siendo golpeadas hace un tiempo”, finalizó Gareca.

El bloque libertario votó en contra del proyecto.