El traspié parlamentario de este miércoles en la Cámara de Diputados dejó al descubierto una fractura expuesta dentro del oficialismo y encendió una guerra de reproches tras caerse el quórum para tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos apuestas centrales de Javier Milei para cerrar el año.

Mientras en la Casa Rosada apuntaron contra una "jugada inesperada" de los legisladores de Provincias Unidas —referenciados en los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora—, desde el entorno de redes de Santiago Caputo cargaron sin filtro contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, a quien le achacaron falta de muñeca para destrabar los votos de una iniciativa impulsada por el asesor presidencial.

Detrás de la ausencia en el recinto se escondía un malestar acumulado de los diputados santafesinos y cordobeses, encabezados en el debate por Gisela Scaglia, ante la falta de avances en la comisión de biocombustibles —un reclamo clave de ambas provincias— y la disputa por un lugar en el Consejo de la Magistratura que Cristian Ritondo busca reservar para el PRO.

En Provincias Unidas acusaron a Menem de inclinarse por los intereses de Ritondo y cuestionaron el incumplimiento de acuerdos previos, mientras que desde el oficialismo legislativo y el karinismo hablaron de "mezquindad política" y reprocharon que los bloques provinciales no bajaran pese a haberlo adelantado; aun así, el Ejecutivo evitó romper puentes de frente porque necesita de Pullaro y Llaryora para avanzar con la suspensión de las PASO.

La onda expansiva también sacudió la interna libertaria en redes sociales, donde el diputado Agustín Romo deslizó críticas contra quienes antepusieron la política a la ley Malvinas y el propagandista Daniel Parisini sumó un comentario provocador en sintonía con posturas previas de Caputo. El propio asesor presidencial evitó desmentir esos mensajes y replicó en cambio un duro posteo de Nicolás Promanzio contra la "irresponsabilidad" de la dirigencia, avalando el tono confrontativo mientras desde el menemismo desestimaron las acusaciones como "boludeces" y defendieron las instancias de negociación realizadas.

Pese al intento de Diputados de reagendar el debate para la próxima semana y a las señales de calma que buscó transmitir la Casa Rosada —asegurando que la reforma electoral que negocia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, corre por un carril separado aunque el oficialismo haya debido ceder en las colectoras para intentar viabilizarla—, el episodio dejó al Gobierno en una posición vulnerable.

(Con información de La Nación)