La crisis climática global ingresó en una fase de extrema vulnerabilidad humanitaria tras la advertencia lanzada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su directora general, Amy Pope, alertó que más de 200 millones de personas residen en comunidades extremadamente expuestas a impactos meteorológicos severos que amenazan con forzar su desplazamiento masivo.

Durante la conferencia de la ONU celebrada en Antalya, la funcionaria remarcó que las tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales —responsables de expulsar de sus hogares a casi 30 millones de personas solo en 2025— no solo provocan mudanzas temporales, sino que la destrucción de viviendas, fuentes de agua y cosechas transforman esos éxodos en crisis migratorias de larga duración dentro de los propios territorios nacionales.

El núcleo del reclamo radica en una alarmante disparidad presupuestaria: mientras que las necesidades de financiación para la adaptación climática se estiman en unos 310.000 millones de dólares, los fondos reales destinados apenas alcanzan los 30.000 millones. Para Pope, los gobiernos incurren en un error estratégico al centrar sus respuestas exclusivamente en la contención de la migración irregular cuando el daño ya está consumado, desatendiendo la inversión local en sistemas de alerta temprana, infraestructura resistente o gestión hídrica que permitiría mitigar los riesgos a una fracción del costo social y económico.

Esta brecha golpea con mayor crudeza a las poblaciones con economías de subsistencia agrícola y menor infraestructura, situando en el centro del debate la responsabilidad histórica de los grandes emisores de gases de efecto invernadero.

Con una temperatura media global que ya supera en 1,1 grados los niveles preindustriales y proyecciones oficiales que ubican el calentamiento en 2,8 grados hacia finales de siglo si no se modifican las políticas vigentes, la ONU insistió en que la mitigación y la financiación para la adaptación no pueden aislarse de la agenda migratoria. El llamado internacional apunta a corregir un rumbo donde la inacción financiera institucionaliza el desarraigo de comunidades enteras, convirtiendo la emergencia climática en el desafío humanitario más complejo y desatendido de las próximas décadas.

(Con información de Infobae)